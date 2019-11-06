РСПП согласился на ограничение доли иностранцев в значимых интернет-ресурсах

Комиссия по связи и ИТ, в которую входят представители , согласилась с установкой порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%. Об этот пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

При этом ограничение должно касаться именно корпоративного контроля, а не объема «экономического участия» иностранцев в бизнесе, говорится в письме. Эта позиция была одобрена большинством голосов комиссии 30 октября, подтвердил газете ее ответственный секретарь Вячеслав Судьин.

Законопроект о значимых информационных ресурсах, который ограничивает иностранное владение в онлайн-сервисах с большой аудиторией 20% был внесен в Госдуму 26 июля. 20 октября его поддержало правительство с условием, что требования по ограничению иностранного участия будет установлено на уровне 50% минус одна акция в отношении голосующих долей.

Автор законопроекта, депутат Антон Горелкин говорил, что речь в нем идет в первую очередь о «Яндексе», которому в случае принятия закона придется изменить структуру собственности: 100% российского ООО «Яндекс» принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V., в которой почти половину контролирует основатель компании Аркадий Волож. У Воложа гражданство России и Мальты.