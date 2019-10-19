Правительство предложило смягчить ограничения для иностранцев в законопроекте об интернет-компаниях

Российское правительство готово поддержать об ограничении доли иностранного участия в значимых интернет-компаниях, если в него будут внесены изменения. Об этом вечером 18 октября рассказали РБК, «Интерфакс» и «Коммерсант», ссылаясь на анонимные источники в кабинете министров. Отзыв появился на сайте Госдумы днем 19 октября.

Правительство предложило смягчить ограничения, разрешив иностранцам владеть не 20% значимых интернет-компаний, а вплоть до 50% минус одна акция. Помимо этого правительство хочет более конкретно прописать критерии, по которым определяют компании, на которые распространяется этот законопроект.

«Хорошие новости состоят в том, что правительство принципиально поддержало законопроект. А каково будет финальное распределение — 50% или 80% — для этого и есть работа в комитете», — прокомментировал предложение автор законопроекта депутат Антон Горелкин.

Закон еще не принят, но уже все портит В Госдуме обсудили, как ограничить долю иностранцев в интернет-компаниях. На cледующий день «Яндекс» потерял 100 миллиардов рублей на бирже