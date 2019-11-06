Причиной массового убийства военнослужащих в Забайкалье стали неуставные отношения. Такое мнение высказал отец предполагаемого убийцы Салим Шамсутдинов после встречи с сыном в СИЗО.

«Что его могло вывести? Сразу понятно — дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния», — цитирует Шамсутдинова-старшего РБК.

На видеозаписи интервью, которое выложил ютьюб-канал «Вечорка ТВ», отец заявил, что не обсуждал с сыном само преступление. «Про это будем с адвокатом общаться. Я понял с его слов, что это из-за этого всего [дедовщины]. Я, говорит, то, что они мне там делали, не простил. <…> Дал понять, что его довели до самой крайней точки» — сказал Шамсутдинов-старший.

В конце октября он уже высказывал версию о дедовщине в интервью «Радио Свобода», отметив при этом, что еще не говорил с сыном после убийства. Накануне свидания в СИЗО Шамсутдинов-старший заявил тюменскому изданию 72.ru, что адвокат подтвердил его предположения.

25 октября в Забайкальском крае рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. В Минобороны заявили, что он мог открыть стрельбу из-за нервного срыва по личным обстоятельствам. СМИ со ссылкой на источники называли предполагаемой причиной убийства дедовщину. Сообщалось, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров.

Общественные организации «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей» заступились за Минобороны. Лидер «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что в российской армии нет дедовщины и что в массовом расстреле в Забайкалье виноваты компьютерные игры.