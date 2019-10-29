РБК: у рядового из Забайкалья, расстрелявшего сослуживцев, был конфликт с офицером

Комиссия Минобороны, расследующая массовое убийство в воинской части в Забайкальском крае, установила, что у рядового Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по сослуживцам, был «межличностный конфликт» с одним из офицеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, комиссия не подтвердила версию о неуставных взаимоотношениях, избиениях и другом физическом насилии. Но, как отметил собеседник издания, к стрельбе могла привести «повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы».

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам. Погибли восемь человек. Шамсутдинова задержали. В Минобороны первоначально говорили, что рядовой мог открыть стрельбу из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. «Коммерсант» писал, что, по мнению руководства воинской части, убийство могло произойти из-за неуставных отношений.