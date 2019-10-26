«Коммерсант» и РИА Новости назвали дедовщину причиной убийства восьмерых военнослужащих в Забайкалье
По предварительным данным, рядовой из забайкальской воинской части Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из-за неуставных отношений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение руководства части вышестоящему командованию. Об этом же заявил источник РИА Новости.
По словам собеседников «Коммерсанта», следствие рассматривает в том числе версию о том, что Шамсутдинов мог подвергаться преследованию по национальному признаку.
Ранее о том, что причиной стрельбы могли стать неуставные отношения, сообщил телеграм-канал Life Shot. Официально Минобороны заявило, что солдат мог открыть огонь из-за нервного срыва, который был вызван личными обстоятельствами и не имел отношения к службе.
При прохождении призывной комиссии Рамилю Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психической устойчивости, что означает вероятность срывов только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. Таким людям можно доверять выполнение задач с оружием и боеприпасами.