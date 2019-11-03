Прокуратура не выявила нарушений в деятельности главы «Единой России» в Москве. ФБК нашел у него недвижимость на 5,7 миллиарда рублей

Прокуратура Москвы не обнаружила признаков нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности секретаря столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского. Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина. С документом ознакомились «Ведомости».

«Оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — цитирует его газета. При этом в прокуратуре допустили, что Метельский мог нарушить налоговое законодательство. Этой проверкой займется Федеральная налоговая служба.

В июне и августе 2019 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил два расследования про Андрея Метельского, который в то время также занимал пост зампредседателя Мосгордумы. В первом говорилось, что семье политика принадлежит недвижимость на 5,7 миллиарда рублей, в том числе четыре отеля в Австрии, во втором — что Метельский через подставное лицо владеет дилером мотоциклов Yamaha.

В ответ на это Метельский подал иск о защите чести и достоинства к ФБК и Алексею Навальному. Он связывал публикации ФБК о себе с предстоящими выборами в Мосгордуму.

По итогам сентябрьского голосования Метельский не сумел переизбраться в Мосгордуму, в которой заседал с 2001 года.