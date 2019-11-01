«Политические лидеры города плохо обошлись со мной». Трамп сменил место жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания официально сменили основное место жительства, переехав из Нью-Йорка во Флориду, сообщает The New York Times.

Как свидетельствуют документы окружного суда города Палм-Бич, в конце сентября семья президента поменяла место жительство с Манхэттена в Нью-Йорке на принадлежащий Трампу курорт Mar-a-Lago Club. Источник, близкий к президенту, сообщил NYT, что главной причиной переезда стали «налоговые соображения».

Трамп подтвердил переезд в Палм-Бич в серии твитов с объяснением своего решения. «Я ценю и буду ценить Нью-Йорк и народ Нью-Йорка, но, к сожалению, несмотря на то, что я каждый год плачу городу миллионы долларов местных и региональных налогов, политические лидеры города и штата плохо обошлись со мной. С немногими обходились хуже», — написал он, не пояснив, что конкретно имеет в виду.