Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем гольф-курорте из-за «враждебности демократов». Они указывали на конфликт интересов

Саммит «Большой семерки» 2020 года не будет проходить на территории личного гольф-курорта президента США Дональда Трампа в Майами, как анонсировалось ранее. Об этом в твиттере написал сам Трамп.

По его словам, такое решение принято из-за «иррациональной и сумасшедшей враждебности» представителей Демократической партии и СМИ. Президент отметил, что не собирался извлекать финансовую выгоду из мероприятия и хотел провести его с минимальными затратами для бюджета, насколько это было бы возможно юридически.

Политические оппоненты Трампа отмечали, что проведение саммита на территории Trump Doral будет конфликтом интересов, так как иностранные делегации фактически будут платить Трампу за размещение на территории курорта.

Трамп неоднократно говорил, что рассматривает возможность приглашения на саммит президента России Владимира Путина.