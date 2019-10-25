Секретная служба США подтвердила допрос Эминема из-за песен про Трампа. Рэпер упоминал об этом в последнем альбоме

в 2018 году допросили рэпера Эминема (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс) из-за его песен с упоминанием президента Дональда Трампа и его дочери Иванки. Об этом свидетельствуют документы, которые Секретная служба предоставила Buzzfeed News. Издание отмечает, что бумаги отцензурированы.

Эминем попал в поле зрения Секретной службы после того, как ведомство получило письмо от сотрудника издания TMZ. Тот спрашивал, ведется ли расследование против рэпера из-за его песни «Framed» с альбома «Revival», в которой, по мнению отправителя, содержатся «неуместные комментарии» про Дональда Трампа и угрозы в адрес Иванки. Buzzfeed News предполагает, что журналист TMZ обратился в Секретную службу за комментарием для статьи.

Письмо было отправлено 15 декабря 2017 года — в день релиза «Revival». Допрос Эминема прошел через месяц, 16 января 2018-го. На нем рэпера спрашивали не только про трек «Framed», но и про фристайл, который он зачитал в октябре 2017 года на вручении премии BET Awards и который содержал критику в адрес Трампа. После допроса Эминема Секретная служба не стала направлять дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.

Рэпер рассказал о допросе в Секретной службе в трэке «The ringer» с последнего альбома «Kamikaze», который вышел в августе 2018 года.

В песне «Framed» Эминем называет президента США Дональдом Даком и упоминает о том, что Иванка Трамп «утонула в пруду». Песня содержит намеки на убийство дочери президента.

В трэке «The ringer» рэпер утверждает, что президент США прислал к нему сотрудников Секретной службы, чтобы выяснить, связан ли он с террористами и хочет ли причинить Трампу вред.