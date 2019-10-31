Палата представителей США одобрила начало публичного этапа импичмента Трампа

Палата представителей США провела первое голосование в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Конгрессмены 232 голосами против 196 одобрили резолюцию, которая предусматривает начало публичной стадии разбирательств. Документ устанавливает процедуры открытых слушаний и обнародования показаний свидетелей.

Резолюция также формально требует от шести комитетов, ведущих расследования деятельности Трампа, продолжать их.

Процедура импичмента была начата из-за разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский лидер просил Зеленского начать расследование деятельности компании Burisma, в руководство которой входил сын Джо Байдена — потенциального противника Трампа на выборах президента. Трампа подозревают в злоупотреблении служебным положением.