Eva Hambach / AFP / Scanpix / LETA

Комитет по разведке Палаты представителей США 26 сентября опубликовал текст жалобы неназванного сотрудника американской разведки, после которой Конгресс официально запустил процедуру импичмента Дональда Трампа. Жалоба, прежде всего, касается беседы президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся 25 июля. «Медуза» пересказывает главное из этого документа.

Что было до беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В марте 2019 года консервативное издание The Hill начинает публиковать материалы, в которых тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил других украинских чиновников, а также американских дипломатов в попытке вмешаться в выборы в США 2016 года на стороне Демократической партии и блокировке расследования этого вопроса. Речь также шла о расследовании против семьи Джо Байдена по поводу незаконных переводов его сыну Хантеру, когда тот был членом совета директоров газовой компании Burisma. Среди прочих Луценко назвал фамилию американского посла в Киеве Мэри Йованович — Трамп отозвал ее, назвав обвинения «серьезными» и «невероятными». После избрания Владимира Зеленского президентом Украины его окружению дали понять, что личная встреча Зеленского и телефонный разговор с Трампом будут зависеть от готовности прислушаться к обвинениям против Байдена , выдвинутым Юрием Луценко.

О чем говорили президенты США и Украины. Из текста жалобы можно сделать вывод, что ее автор не слышал разговора, но общался с кем-то из сотрудников Белого дома, которые присутствовали при нем. Из бесед с ними автор жалобы сделал вывод, что Трамп настаивал на расследовании против семьи Байденов и просил, чтобы до дела допустили его личного адвоката Руди Джулиани и генпрокурора США Уильяма Барра — то и другое упоминается в опубликованной Белым домом накануне расшифровке разговора. Кроме того, по данным сотрудника разведки, Трамп просил Зеленского помочь доказать, что обвинения в российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года инспирированы прежними украинскими властями («Многое из этого началось на Украине», — говорит Трамп о расследовании этого дела, судя по расшифровке). Наконец, президент США предположительно хвалил генпрокурора Луценко и просил оставить его на посту (об этом в расшифровке не говорится; Зеленский несколько раз ставил в Верховной Раде вопрос об отставке Луценко и добился ее 29 августа).

Как Белый дом пытался скрыть содержание разговора. Никто из сотрудников, присутствовавших при разговоре, не был заранее проинформирован о его особом характере. Но сказанное президентом США сразу же многих обеспокоило. В первые же дни после разговора руководство администрации Трампа предприняло попытку скрыть его содержание, в частности, удалив официальную дословную стенограмму из компьютерной системы, в которой стенограммы обычно хранятся.

Что произошло после беседы. На следующий день после разговора, 26 июля, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондланд прибыли в Киев и, как пишет автор жалобы, проконсультировали украинское руководство по вопросу о том, как реализовывать требования Трампа . Собеседники автора жалобы рассказали ему также, что 2 августа Рудольф Джулиани летал в Мадрид на встречу с одним из советников Зеленского. На этой встрече он дал прямые указания о том, как действовать в тех делах, о которых говорил Трамп.

Обновление. Источники New York Times рассказали, что жалобу подал аналитик ЦРУ, который был прикомандирован к Белому дому.

Пересказал Дмитрий Карцев