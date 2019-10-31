Российские интернет-пираты за год потеряли более четверти доходов

По итогам 2019 года российский рынок интернет-пиратства снизится на 27% до 63,5 миллионов долларов. Об этом говорится в исследовании компании Group-IB, на которое обратила внимание газета «Ведомости».

Рост интернет-пиратства в России начал замедляться в 2018 году — этот рынок достиг объема в 87 миллионов долларов, но его рост составил лишь 2,3% по сравнению с 2017 годом. В 2019 году рынок начал сокращаться. Это произошло впервые за пять лет.

Основной причиной падения доходов пиратов эксперты Group-IB считают меморандум, который подписали в ноябре 2018 года крупнейшие российские медиа- и интернет-компании. Теперь нелегальные копии фильмов и сериалов должны удаляться из поисковой выдачи без суда в течение 6 часов по требованию правообладателей. Последние уже внесли в реестр нелегальных ссылок около 600 тысяч записей.

Другой причиной Group-IB назвала борьбу Федеральной налоговой службы с онлайн-казино и букмекерами, которые были основным источником рекламных доходов пиратских ресурсов.

Доходы легальных видеосервисов при этом в январе — июне 2019 года выросли на 44,3% до 10,6 миллиардов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Telecom Daily.