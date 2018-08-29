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«Яндекс» назвал необоснованным требование удалить из поисковика ссылки на пиратский контент

Интерфакс
07:32, 29 августа 2018
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Компания «Яндекс» заявила, что обжалует решение Мосгорсуда об удалении пиратского контента из выдачи «Яндекс.Видео», сообщает «Интерфакс».

Требования суда «не обоснованы и не соответствуют законодательству», сказали в компании. Постановление суда не решает проблемы, поскольку сайты с таким контентом остаются доступны в других поисковиках и соцсетях.

В «Яндексе» заявили, что закон о блокировке пиратского контента в интернете не распространяется на поисковики, поскольку пиратские копии фильмов и сериалов блокируются на сайтах и «зеркалах» сайтов, где они опубликованы.

В компании добавили, что собираются обсудить с участниками рынка, как решить проблему с удалением пиратского контента «в рамках правового поля».

В заявлении «Яндекса» сказано, что компания выступает за честный интернет, где представлен легальный контент, а правообладатели зарабатывают «законные деньги». В качестве примера компания привела свои сервисы «Яндекс.Музыка» и «КиноПоиск».

Если пиратский контент не будет удален, то сервис «Яндекс.Видео» в любом случае будет заблокирован, даже если «Яндекс» обжалует решение Мосгорсуда, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Некоторые крупные медиахолдинги в августе отказались от трансляций своих телеканалов на главной странице «Яндекса», обвинив поисковик в недостаточно активной борьбе с пиратством.
24 августа холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что по решению Мосгорсуда «Яндекс» должен удалить из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу.
28 августа Роскомнадзор дал «Яндексу» трое суток на то, чтобы удалить ссылки на пиратские ресурсы. В противном случае вечером 30 августа начнется блокировка сервиса «Яндекс.Видео».
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