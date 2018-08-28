Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс». Компании дали трое суток, чтобы удалить ссылки на пиратский контент

У «Яндекса» есть трое суток, чтобы удалить ссылки на пиратские ресурсы, заявил утром во вторник, 28 августа, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. В противном случае, сообщил он, вечером 30 августа начнется блокировка поисковика.

«Решение Мосгорсуда необходимо исполнять. Тут никуда не деться», — сказал Субботин, добавив, что пока «Яндекс» никак не отреагировал на уведомление Роскомнадзора.