ФНС России запретила переводы в адрес онлайн-казино «Azino три топора»

Федеральная налоговая служба РФ запретила банкам и платежным системам переводить платежи в адрес нелегального онлайн-казино Azino777 («Azino три топора»), сообщают «Ведомости».

В декабре 2018 года налоговая служба включила компанию Victory777 N.V. — организатора Azino777 — в список организаций, которые проводят азартные игры в нарушение закона. С 14 января банки и платежные системы должны отклонять переводы на имя этой фирмы.

Мобильные операторы Tele2, «Мегафон» и Beeline сообщили, что не проводят платежи в адрес Victory777 N.V. и не сотрудничают с Azino777. В Webmoney, Qiwi и «Яндекс.Деньгах» заявили, что прекратили платежи клиентам онлайн-казино. В МТС, через который можно вывести выигрыш, сообщили, что соблюдают законодательство.

В Azino777 не комментировали решение ФНС.

Онлайн-казино в России запрещены. Сайт Azino777.com и другие связанные с ним адреса внесены в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

Azino777 стал крупнейшим рекламодателем на российском рынке онлайн-видео в первой половине 2018 года. Крупнейшими площадками, размещающими рекламу Azino777, были сайты с пиратскими копиями фильмов.