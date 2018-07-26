«Azino три топора» назвали крупнейшим рекламодателем на рынке онлайн-видео в России
Запрещенное в России онлайн-казино Azino777 («Azino три топора») стало крупнейшим рекламодателем на российском рынке онлайн-видео по итогам первой половины 2018 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.
Крупнейшими площадками, размещающими рекламу Azino777, стали сайты с пиратскими копиями фильмов.
На долю этого казино пришлось 7,1% всех показов рекламных роликов в рунете (данные по пользователям настольных компьютеров в возрасте 12–64 лет в городах с населением более 100 000 человек). <…> Еще немного — и в топ-10 попадет другое онлайн-казино, Admiral X, которое сейчас занимает 11-е место в рейтинге Mediascope.
Онлайн-казино в России запрещены. Сайт Azino777.com и другие связанные с ним адреса внесены в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.
По итогам 2017 года Azino777 заняло 14 место по количеству просмотров видеорекламы. Наиболее известными стали ролики Azino777 с участием рэпера Вити АК-47, которые часто включаются перед началом фильмов и сериалов на пиратских сайтах.