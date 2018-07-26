«Azino три топора» назвали крупнейшим рекламодателем на рынке онлайн-видео в России

На долю этого казино пришлось 7,1% всех показов рекламных роликов в рунете (данные по пользователям настольных компьютеров в возрасте 12–64 лет в городах с населением более 100 000 человек). <…> Еще немного — и в топ-10 попадет другое онлайн-казино, Admiral X, которое сейчас занимает 11-е место в рейтинге Mediascope.