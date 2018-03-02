«Azino три топора» вошло в число крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео. В России оно запрещено

В число крупнейших в России рекламодателей на рынке онлайн-видео вошел интернет-ресурс Azino777, известный как «Azino три топора».

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope, онлайн-казино заняло по итогам 2017 года 14 место по количеству просмотров видеорекламы, обогнав, в числе прочих, «Яндекс», Coca-Cola и Tele2.

При этом сайт Azino777.com включен в список запрещенных ресурсов, который ведет Роскомнадзор, а рекламу азартных игр в интернете российское законодательство не допускает.