«Azino три топора» вошло в число крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео. В России оно запрещено
В число крупнейших в России рекламодателей на рынке онлайн-видео вошел интернет-ресурс Azino777, известный как «Azino три топора».
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope, онлайн-казино заняло по итогам 2017 года 14 место по количеству просмотров видеорекламы, обогнав, в числе прочих, «Яндекс», Coca-Cola и Tele2.
При этом сайт Azino777.com включен в список запрещенных ресурсов, который ведет Роскомнадзор, а рекламу азартных игр в интернете российское законодательство не допускает.
«То, что незаконный игорный бизнес входит в топ-15 рекламодателей — чудовищно, — категоричен гендиректор ассоциации „Интернет-видео“ Алексей Бырдин.— Насколько я знаю, у надзорных органов есть все полномочия по блокировке как самих казино, так и сайтов, размещающих их рекламу».
Фото в анонсе: Azino777 Азино777 / YouTube