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«Azino три топора» вошло в число крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео. В России оно запрещено

Коммерсант
10:35, 2 марта 2018

В число крупнейших в России рекламодателей на рынке онлайн-видео вошел интернет-ресурс Azino777, известный как «Azino три топора».

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope, онлайн-казино заняло по итогам 2017 года 14 место по количеству просмотров видеорекламы, обогнав, в числе прочих, «Яндекс», Coca-Cola и Tele2.

При этом сайт Azino777.com включен в список запрещенных ресурсов, который ведет Роскомнадзор, а рекламу азартных игр в интернете российское законодательство не допускает.

«То, что незаконный игорный бизнес входит в топ-15 рекламодателей — чудовищно, — категоричен гендиректор ассоциации „Интернет-видео“ Алексей Бырдин.— Насколько я знаю, у надзорных органов есть все полномочия по блокировке как самих казино, так и сайтов, размещающих их рекламу». 

Коммерсант
Наиболее известна реклама Azino777 с участием рэпера Вити АК-47. Она проигрывалась перед началом фильмов и сериалов на пиратских ресурсах.
За нарушение запрета на рекламу основанных на риске игр в интернете юридическим лицам грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Фото в анонсе: Azino777 Азино777 / YouTube

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Фото в анонсе: Azino777 Азино777 / YouTube

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