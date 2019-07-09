Правообладатели предложили полностью удалять из поисковой выдачи сайты, регулярно публикующие пиратские видео

Группа крупнейших российских выступила с инициативой полностью удалять из поисковой выдачи ссылки на «сайты-рецидивисты», которые регулярно нарушают авторские права. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас российские интернет-компании удаляют отдельные ссылки на страницы с пиратским видео без решения суда в рамках «антипиратского» меморандума, который они подписали вместе с правообладателями осенью 2018 года.

Как отмечают правообладатели, на 418 тысяч заблокированных с того времени страниц приходится 16,5 тысячи сайтов; 61% из них блокировались неоднократно. Авторы инициативы предлагают удалять из поисковой выдачи сайты после десяти нарушений.

Инициатива была высказана в рамках работы над «антипиратскими» поправками в законодательство, которые, по данным «Ведомостей», могут внесены в Госдуму уже в конце июля. Предложение не поддерживают как в «Яндексе», так и в Роскомнадзоре, пишет газета. В ведомстве считают, что «принять решение о всего домена может только суд».