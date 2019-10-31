Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года. Кредиты имеют 40 миллионов человек в стране

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, заявила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на конференции «Кредитование 2020».

Совокупный уровень долговой нагрузки рассчитывается как отношение платежей по кредитам к доходам заемщика. По итогам первого полугодия 2019-го этот показатель составил 10,4%, повторив максимум 2014 года. Сейчас он равняется 10,6% — это максимальное значение по меньшей мере с июля 2012 года.

Долговая нагрузка россиян растет с конца 2017 года, в основном за счет потребительских, а не ипотечных кредитов. Сейчас кредиты имеют 39,5 миллиона жителей России, или 54% работающего населения. У более чем половины нынешних должников не было кредитов на начало 2015 года, у 45% — на начало 2017-го.

В России уже второй год наблюдается кредитный бум. По итогам 2018-го долги россиян перед банками увеличились на 22%. При этом реальные доходы населения не растут с 2013 года.

С 1 октября Банк России обязал банки и МФО рассчитывать долговую нагрузку заемщиков, чтобы сделать менее выгодной выдачу новых ссуд слишком закредитованным клиентам.