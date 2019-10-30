Суд заочно арестовал фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина. Его объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, уехавшего из России.

29 октября стало известно, что Следственный комитет объявил Губайдулина в международный розыск. Губайдулин прокомментировал это словами «Поймай меня, если сможешь».

Айдар Губайдулин обвинялся в том, что во время несанкционированной акции протеста в Москве бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского. Начиная с 9 августа, он находился в СИЗО. 18 сентября Губайдулина отпустили под подписку о невыезде, а его дело вернули в прокуратуру.

15 октября стало известно, что Губайдулину предъявили новое обвинение — в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. 17 октября он объявил об отъезде из России.