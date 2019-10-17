Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России

Фигурант Айдар Губайдулин покинул Россию. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

«Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь. Я люблю всех вас, я люблю Москву и Россию, и любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом», — написал он.

Адвокат Губайдулина Максим Пашков заявил, что ему неизвестно местонахождение его подзащитного.

Айдар Губайдулин обвинялся в том, что на акции протеста в Москве бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского. Он находился в СИЗО с 9 августа. Через месяц подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, его дело было возвращено в прокуратуру.

15 октября стало известно, что Губайдулину предъявлено обвинение в новой редакции по части 1 статьи 318 УК РФ — в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.