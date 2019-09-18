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Фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина отпустили под подписку в зале суда. Фотография
11:03, 18 сентября 2019
Источник: Meduza
18 сентября Мещанский суд Москвы
отпустил под подписку о невыезде
обвиняемого по «московскому делу» Айдара Губайдулина, его дело возвращено в прокуратуру. Губайдулина обвиняли в том, что он бросил пластиковую бутылку в полицейского, но тот успел увернуться. Он находился в СИЗО с 9 августа.
Андрей Васильев / ТАСС / Vida Press
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