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Фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина отпустили под подписку в зале суда. Фотография

Источник: Meduza
18 сентября Мещанский суд Москвы <a href="https://meduza.io/news/2019/09/18/sud-vernul-v-prokuraturu-delo-aydara-gubaydulina-o-butylke-ne-popavshey-v-politseyskogo-obvinyaemogo-otpustili-v-zale-suda" target="_blank">отпустил под подписку о невыезде</a> обвиняемого по «московскому делу» Айдара Губайдулина, его дело возвращено в прокуратуру. Губайдулина обвиняли в том, что он бросил пластиковую бутылку в полицейского, но тот успел увернуться. Он находился в СИЗО с 9 августа.
18 сентября Мещанский суд Москвы отпустил под подписку о невыезде обвиняемого по «московскому делу» Айдара Губайдулина, его дело возвращено в прокуратуру. Губайдулина обвиняли в том, что он бросил пластиковую бутылку в полицейского, но тот успел увернуться. Он находился в СИЗО с 9 августа.
Андрей Васильев / ТАСС / Vida Press