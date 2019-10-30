«Движение за климат не нуждается в наградах». Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета

Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг отказалась принять премию Северного совета в области охраны окружающей среды.

Ежегодная награда межпарламентской организации стран северной Европы вручалась в Стокгольме 29 октября за достижения в области литературы, кино, музыки и экологии. Размер премии в каждой номинации составляет 350 тысяч датских крон (52 тысячи долларов).

«Движение за климат не нуждается в наградах. Нам нужно, чтобы политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к современной науке», — написала Тунберг в своем инстаграме. При этом она поблагодарила Северный совет за оказанную «огромную честь».

Грета Тунберг получила известность в 2018 году благодаря своей акции-забастовке у здания парламента в Стокгольме — она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату. За это ее выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. В сентябре 2019 года Тунберг приехала в Нью-Йорк, где выступила с резонансной речью на климатическом саммите ООН.