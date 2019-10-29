Создатели «Игры престолов» отказались снимать продолжение «Звездных войн». Из-за Netflix

Сценаристы и продюсеры телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс вышли из соглашения с компанией Disney, в рамках которого они обязались снять продолжение киносаги «Звездные войны». Об этом сообщает Deadline.

В феврале прошлого года сценаристы договорились c Lucasfilm, что запустят новую трилогию по вселенной «Звездных войн» в 2022 году. В августе 2019 года стало известно, что Бениофф и Вайсс заключили эксклюзивный контракт со стриминговым видеосервисом Netflix на производство новых фильмов и сериалов. По данным Deadline, договор рассчитан на пять лет и оценивается в 300 миллионов долларов.

В комментарии изданию сценаристы заявили, что с сожалением покидают проект с Disney по причине своего загруженного расписания. «У нас нет дополнительных часов в дне, чтобы справедливо распределить их между „Звездными войнами“ и нашими проектами для Netflix», — сказали Бениофф и Вайсс. В свою очередь президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что не исключает сотрудничество со сценаристами в будущем, когда они станут свободнее в расписании.

В декабре 2019 года в прокат выходит фильм «Скайуокер. Восход» — девятый эпизод «Звездных войн», завершающий космическую сагу.