Создатели «Игры престолов» снимут новые «Звездные войны»

Сценаристы и продюсеры телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс займутся съемками новых серий фильмов по вселенной «Звездных войн».

Как сообщается на официальном сайте киносаги, новые фильмы не будут связаны сюжетно с предыдущими трилогиями «Звездных войн», а также не будут иметь отношения к недавно объявленной четвертой трилогии, работой над которой займется режиссер восьмого эпизода «Последние джедаи» Райан Джонсон.

Сроки выхода фильмов, производством которых займутся Бениофф и Вайсс, не сообщаются.