Создатели «Игры престолов» снимут новые «Звездные войны»

Star Wars
05:25, 7 февраля 2018
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Сценаристы и продюсеры телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс займутся съемками новых серий фильмов по вселенной «Звездных войн».

Как сообщается на официальном сайте киносаги, новые фильмы не будут связаны сюжетно с предыдущими трилогиями «Звездных войн», а также не будут иметь отношения к недавно объявленной четвертой трилогии, работой над которой займется режиссер восьмого эпизода «Последние джедаи» Райан Джонсон.

Сроки выхода фильмов, производством которых займутся Бениофф и Вайсс, не сообщаются.

«Мы гордимся возможностью поработать над „Звездными войнами, немного напуганы ответственностью и намерены приступить к работе, как только закончим финальный сезон „Игры престолов“, — заявили Бениофф и Вайсс.

Star Wars
Ожидается, что восьмой, завершающий сезон телесериала „Игра престолов“ выйдет в апреле 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов. Съемки сезона уже стартовали.
Киносага „Звездные войны“ пока насчитывает восемь эпизодов, последний из которых вышел в декабре 2017 года. Выход девятого фильма, режиссером которого выступит Джей Джей Абрамс, запланирован на декабрь 2019 года.
В мае 2018 года выйдет картина „Соло“, второй фильм из серии „Звездные войны: Истории“, рассказывающая о приключениях молодого Хана Соло.
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