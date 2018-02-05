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«Тысячелетний Сокол» и огромные щупальца: вышел первый трейлер фильма про молодого Хана Соло
Студия Disney опубликовала первый трейлер фильма «Соло. Звездные войны: Истории».
Картина расскажет о приключениях молодого контрабандиста Хана Соло, его друга Чубакки и Лэндо Калриссиана — шулера из далекой галактики, который впоследствии станет товарищем Соло.
Трейлер на русском языке:
Главные роли в фильме исполнили Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Олден Эренрайк и Дональд Гловер. Режиссер — Рон Ховард.
В российский прокат «Соло. Звездные войны: Истории» выйдет 24 мая 2018 года.