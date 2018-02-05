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Молодой Хан Соло и третий фильм во вселенной «Кловерфилд»: какие трейлеры показали на Супербоуле
В ночь на 5 февраля в Миннеаполисе прошел Супербоул-2018 — финальная игра Национальной футбольной лиги, и просто главное спортивное событие в США. Помимо рекламных роликов, в перерыве игры показывают новые трейлеры и тизеры. «Медуза» собрала главные из них.
«Соло. Звездные войны: Истории»
Второй фильм серии «Звездные войны: Истории» расскажет о приключениях контрабандиста Хана Соло и его друга Чубакки до знакомства с джедаями.
Кто играет: Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Олден Эренрайк, Дональд Гловер
Кто снял: Рон Ховард
Когда выйдет: 23 мая 2018 года
«Мир Юрского периода 2»
Главные герои нового «Мира Юрского периода» должны спасти динозавров, обитающих на острове Исла-Нублар, от внезапно проснувшегося вулкана.
Кто играет: Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин
Кто снял: Хуан Антонио Байона
Когда выйдет: 7 июня 2018 года
«Миссия невыполнима: Последствия»
Итана Ханта ждет очередная невыполнимая миссия. На этот раз с большим количеством союзников.
Кто играет: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин
Кто снял: Кристофер МакКуорри
Когда выйдет: 26 июля 2018 года
The Cloverfield Paradox
События, показанные в The Cloverfield Paradox, происходят за несколько лет до «Монстро» — первого фильма в антологии «Кловерфилд». По сюжету группа ученых на орбитальной станции обнаруживает «частицы бога», которые могут рассказать, как появилась жизнь на Земле.
Фильм появился на стриминговом сервисе Netflix спустя несколько часов после премьеры первого трейлера.
Кто играет: Элизабет Дебики, Даниэль Брюль, Гугу Эмбата-Ро
Кто снял: Джулиус Она, Джей-Джей Абрамс
Когда выйдет: уже вышел
«Мстители: Война бесконечности»
В новом фильме команда «Мстителей» сталкивается с межгалактическим тираном Таносом, который ищет Камни бесконечности, позволяющие управлять реальностью.
Кто играет: Крис Эванс, Том Хиддлстон, Крис Хемсворт, Крис Пратт, Скарлетт Йоханссон, Элизабет Олсен, Роберт Дауни мл., Бенедикт Камбербэтч, Карен Гиллан
Кто снял: братья Руссо
Когда выйдет: 3 мая 2018 года
«Касл-рок»
В основу сериала легли рассказы Стивена Кинга о городке Касл-Рок. О событиях, происходящих в Касл-Роке, сериал и расскажет.
Кто играет: Билл Скарсгард, Мелани Лински, Мики Гилмор
Кто снял: Майкл Аппендаль, Дэниэл Эттиэс, Джей Джей Абрамс
Когда выйдет: неизвестно
«Тихое место»
Фильм расскажет о семье, которая живет на уединенной ферме в американской глубинке вместе с монстрами, реагирующими на любой звук. Поэтому главным героям фильма приходится общаться жестами и передвигаться по дому, не издавая лишних звуков.
Кто играет: Джон Красински, Эмили Блант, Ноа Джуп
Кто снял: Джон Красински
Когда выйдет: 5 апреля 2018 года