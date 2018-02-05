Молодой Хан Соло и третий фильм во вселенной «Кловерфилд»: какие трейлеры показали на Супербоуле

События, показанные в The Cloverfield Paradox, происходят за несколько лет до «Монстро» — первого фильма в антологии «Кловерфилд». По сюжету группа ученых на орбитальной станции обнаруживает «частицы бога», которые могут рассказать, как появилась жизнь на Земле.