Сервис по созданию сайтов Squarespace сделал серию роликов с Киану Ривзом. Например, в этом видео актер едет по пустыне на мотоцикле и задается вопросом, нужно ли ему сделать сайт для мотоциклетной компании через Squarespace. И сам себе отвечает «Да, нужно». «Тогда почему я сейчас в пустыне разговариваю сам с собой?», — спрашивает Ривз. У Киану и правда есть своя компания по производству мотоциклов — Arch Motorcycle.