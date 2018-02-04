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Морган Фриман в «Игре престолов» и бутерброды из чипсов Pringles Лучшая реклама Супербоула — 2018
В ночь на 5 февраля в Миннеаполисе состоится финальная игра Национальной футбольной лиги, также известная как Супербоул. Крупнейшие компании ежегодно снимают для главного спортивного события в США рекламные ролики — и показывают их во время трансляции матча. «Медуза» собрала лучшие видео — например, Amazon снял рекламу про помощника Alexa, который потерял голос, а PepsiCo заставила баттлиться Питера Динклейджа и Моргана Фримана.
Дэнни ДеВито плавает в шоколаде
К 52-му Супербоулу шоколадное драже M&M выпустило сразу несколько роликов — и все с Дэнни ДеВито. В одном из них актер плавает в шоколаде.
А в другом превращается из красного драже в человека!
Баттл Питера Динклейджа и Моргана Фримана
Компания PepsiCo выпустила три ролика — о новых вкусах чипсов «Доритос» и газировки «Маунтин дью». В первых двух видео рэп-музыканты Мисси Эллиот и Баста Раймс учат актеров Питера Динклейджа и Моргана Фримана читать рэп.
В финальном ролике Динклейдж и Фриман участвуют в баттле, в котором обыгрывается «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. У Мисси Эллиотт явно не получилось научить Фримана читать рэп: про новый вкус «Маунтин Дью» она зачитывает самостоятельно — а Фриман просто открывает рот.
Синди Кроуфорд снова в рекламе «Пепси» — спустя 26 лет!
Дэвид Швиммер из 80-х
Актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса в сериале «Друзья», снялся в четырех «супербоульных» роликах Skittles, вдохновленных низкобюджетными фантастическими фильмами 80-х годов. В одном видео Швиммера перебивает говорящий бутерброд, в другом актер сидит на коленях у гигантского медведя, в третьем он настоящий гость из будущего. В общем, реклама в духе Skittles.
Супергеройский Lexus
С рекламой для Супербоула автомобильной марке Lexus помогла студия Marvel. В ролике Черная Пантера, главный герой грядущего фильма студии, гоняет на LS 500 F Sport.
Ребел Уилсон, Гордон Рамси и Карди Би заменяют Alexa
Для Супербоула Amazon выпустил рекламу голосового помощника Alexa, встроенного в «умную колонку» Amazon Echo. По сюжету Alexa теряет свой голос и сотрудники компании зовут на помощь селебрити. Теперь погоду озвучивает Ребел Уилсон, кулинарные рецепты читает Гордон Рамси, на звонки отвечает Энтони Хопкинс, а на любой запрос о музыки — рэп-исполнительница Карди Би.
Киану Ривз разговаривает сам с собой в пустыне
Сервис по созданию сайтов Squarespace сделал серию роликов с Киану Ривзом. Например, в этом видео актер едет по пустыне на мотоцикле и задается вопросом, нужно ли ему сделать сайт для мотоциклетной компании через Squarespace. И сам себе отвечает «Да, нужно». «Тогда почему я сейчас в пустыне разговариваю сам с собой?», — спрашивает Ривз. У Киану и правда есть своя компания по производству мотоциклов — Arch Motorcycle.
Новый способ есть чипсы Pringles
Создатели рекламы Pringles, кажется, изобрели новый способ есть чипсы: нужно класть чипсину с одним вкусом на чипсину с другим вкусом. Например, чипсы со вкусом барбекю на вкус пиццы, а сверху — халапеньо.
Стивен Тайлер путешествует во времени
В рекламе Kia лидер Aerosmith Стив Тайлер отправляется в прошлое (конечно же, на автомобиле Kia) к обезумевшей толпе фанаток.
Психоделические авокадо из Мексики
Компания Avocados from Mexico, которая импортирует в США мексиканские авокадо, выпустила рекламный ролик с Крисом Эллиотом в главной роли. Комик отмечает, что у каждого в жизни должно быть больше красоты, радости и мексиканских авокадо. В видео вокруг Эллиота летают сами плоды, гуакамоле, бургеры и салаты.