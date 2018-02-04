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Морган Фриман в «Игре престолов» и бутерброды из чипсов Pringles Лучшая реклама Супербоула — 2018

Meduza
07:57, 4 февраля 2018

В ночь на 5 февраля в Миннеаполисе состоится финальная игра Национальной футбольной лиги, также известная как Супербоул. Крупнейшие компании ежегодно снимают для главного спортивного события в США рекламные ролики — и показывают их во время трансляции матча. «Медуза» собрала лучшие видео — например, Amazon снял рекламу про помощника Alexa, который потерял голос, а PepsiCo заставила баттлиться Питера Динклейджа и Моргана Фримана.

Дэнни ДеВито плавает в шоколаде

К 52-му Супербоулу шоколадное драже M&M выпустило сразу несколько роликов — и все с Дэнни ДеВито. В одном из них актер плавает в шоколаде.

M&Mʼs Super Bowl Teaser 2018 (featuring Danny DeVito) :15
mmschocolate

А в другом превращается из красного драже в человека!

M&MʼS Super Bowl Commercial 2018 (featuring Danny DeVito) — «Human» :30
mmschocolate

Баттл Питера Динклейджа и Моргана Фримана

Компания PepsiCo выпустила три ролика — о новых вкусах чипсов «Доритос» и газировки «Маунтин дью». В первых двух видео рэп-музыканты Мисси Эллиот и Баста Раймс учат актеров Питера Динклейджа и Моргана Фримана читать рэп.

Face Off: DORITOS BLAZE vs. MTN DEW ICE
DORITOS BLAZE vs. MTN DEW ICE
Tongue Twisters: Doritos Blaze
Doritos®

В финальном ролике Динклейдж и Фриман участвуют в баттле, в котором обыгрывается «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. У Мисси Эллиотт явно не получилось научить Фримана читать рэп: про новый вкус «Маунтин Дью» она зачитывает самостоятельно — а Фриман просто открывает рот.

DORITOS BLAZE vs. MTN DEW ICE | Super Bowl Commercial with Peter Dinklage and Morgan Freeman
Doritos®

Синди Кроуфорд снова в рекламе «Пепси» — спустя 26 лет!

«Пепси» выпустила ролик «Поколения «Пепси»», в котором повторила свою рекламу с супермоделью Синди Кроуфорд, показанную на Супербоуле в 1992 году. Кроуфорд появляется всего на несколько секунд, зато в видео еще мелькает знаменитая реклама с Бритни Спирс, и есть отсылка к ролику с Майклом Джексоном.

Pepsi Generations «This is the Pepsi» | Super Bowl LII Commercial | Pepsi | :30
Pepsi

Дэвид Швиммер из 80-х

Актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса в сериале «Друзья», снялся в четырех «супербоульных» роликах Skittles, вдохновленных низкобюджетными фантастическими фильмами 80-х годов. В одном видео Швиммера перебивает говорящий бутерброд, в другом актер сидит на коленях у гигантского медведя, в третьем он настоящий гость из будущего. В общем, реклама в духе Skittles.

Skittles Super Bowl Commercial 2018 David Schwimmer Possible Ads
Funny Commercials

Супергеройский Lexus

С рекламой для Супербоула автомобильной марке Lexus помогла студия Marvel. В ролике Черная Пантера, главный герой грядущего фильма студии, гоняет на LS 500 F Sport.

Lexus LS 500 F SPORT / Marvel Studios» Black Panther Commercial—Full Length
LexusVehicles

Ребел Уилсон, Гордон Рамси и Карди Би заменяют Alexa

Для Супербоула Amazon выпустил рекламу голосового помощника Alexa, встроенного в «умную колонку» Amazon Echo. По сюжету Alexa теряет свой голос и сотрудники компании зовут на помощь селебрити. Теперь погоду озвучивает Ребел Уилсон, кулинарные рецепты читает Гордон Рамси, на звонки отвечает Энтони Хопкинс, а на любой запрос о музыки — рэп-исполнительница Карди Би.

Alexa Loses Her Voice — Rebel Wilson — Cardi B | Amazon Super Bowl LII Commercial 2018 (1:30)
CommercialTime

Киану Ривз разговаривает сам с собой в пустыне

Сервис по созданию сайтов Squarespace сделал серию роликов с Киану Ривзом. Например, в этом видео актер едет по пустыне на мотоцикле и задается вопросом, нужно ли ему сделать сайт для мотоциклетной компании через Squarespace. И сам себе отвечает «Да, нужно». «Тогда почему я сейчас в пустыне разговариваю сам с собой?», — спрашивает Ривз. У Киану и правда есть своя компания по производству мотоциклов — Arch Motorcycle.

Should You Make A Website? Hereʼs Why Keanu Reeves Did.
Squarespace

Новый способ есть чипсы Pringles

Создатели рекламы Pringles, кажется, изобрели новый способ есть чипсы: нужно класть чипсину с одним вкусом на чипсину с другим вкусом. Например, чипсы со вкусом барбекю на вкус пиццы, а сверху — халапеньо.

Pringles — Wow — Bill Hader — Super Bowl LII 52 TV Commercial 2018 (:30)
CommercialTime

Стивен Тайлер путешествует во времени

В рекламе Kia лидер Aerosmith Стив Тайлер отправляется в прошлое (конечно же, на автомобиле Kia) к обезумевшей толпе фанаток.

2018 Kia Stinger | Steven Tyler Big Game Ad — Feel something again
Kia Motors America

Психоделические авокадо из Мексики

Компания Avocados from Mexico, которая импортирует в США мексиканские авокадо, выпустила рекламный ролик с Крисом Эллиотом в главной роли. Комик отмечает, что у каждого в жизни должно быть больше красоты, радости и мексиканских авокадо. В видео вокруг Эллиота летают сами плоды, гуакамоле, бургеры и салаты.

AVOCADOS FROM MEXICO Super Bowl 2018 Commercial Chris Elliott
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