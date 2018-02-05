Вышел трейлер «Мира Дикого Запада». Второй сезон уже в апреле!

Канал HBO представил на Супербоуле первый трейлер нового сезона сериала «Мир Дикого Запада». Как отмечает Entertainment Weekly, HBO показал трейлер во время Супербоула в первый раз за 20 лет.

Главные действующие лица в трейлере нового сезона — Бернард Лоу (Джеффри Райт), Мейв Милли (Тэнди Ньютон) и Долорес Абернати (Эван Рэйчел Вуд). А также искусственные быки и некий робот без лица. Режиссером ролика выступил Джонатан Нолан.

Westworld Season 2 | Official Super Bowl Ad | HBO HBO

Второй сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 22 апреля 2018 года.