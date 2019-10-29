Из дела фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова «ушел» один из потерпевших полицейских. По словам адвоката, он уволился

Полицейский Виталий Максидов отказался признавать себя потерпевшим по делу Самариддина Раджабова, одного из фигурантов « ». Об этом сообщает «МБХ медиа», ссылаясь на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.

«Максидов был допрошен в качестве свидетеля, а впоследствии следствие „предложило“ ему „роль“ потерпевшего, что его не устроило. К тому же, по нашим сведениям, он уволился из полиции после событий 27 июля», — сказал Бадамшин. Он не уточнил, когда именно полицейский ушел из МВД.

Самариддина Раджабова обвиняют в том, что на акции протеста в Москве он бросил пластиковую бутылку в сотрудника Росгвардии. Своей вины он не признает. После отказа Максидова потерпевшими по делу Раджабова проходят трое сотрудников правоохранительных органов.