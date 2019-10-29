Из дела фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова «ушел» один из потерпевших полицейских. По словам адвоката, он уволился
Полицейский Виталий Максидов отказался признавать себя потерпевшим по делу Самариддина Раджабова, одного из фигурантов «московского дела». Об этом сообщает «МБХ медиа», ссылаясь на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
«Максидов был допрошен в качестве свидетеля, а впоследствии следствие „предложило“ ему „роль“ потерпевшего, что его не устроило. К тому же, по нашим сведениям, он уволился из полиции после событий 27 июля», — сказал Бадамшин. Он не уточнил, когда именно полицейский ушел из МВД.
Самариддина Раджабова обвиняют в том, что на акции протеста в Москве он бросил пластиковую бутылку в сотрудника Росгвардии. Своей вины он не признает. После отказа Максидова потерпевшими по делу Раджабова проходят трое сотрудников правоохранительных органов.