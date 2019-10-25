В честь Греты Тунберг назвали новый вид самых крошечных жуков в мире

Научный сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дэрби назвал новый вид жуков семейства перокрылок в честь 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщается на сайте музея.

Жук, получивший название Nelloptodes gretae, имеет длину 0,79 миллиметра, у него нет глаз и крыльев, но есть усики. Дэрби открыл новый вид, когда изучал под микроскопом хранящиеся в музее образцы почвы из Кении.

«Я действительно большой поклонник Греты. Она поборница спасения планеты, и она великолепна в этом деле, поэтому я подумал, что это хорошая возможность признать [ее заслуги]», — заявил Дэрби. Он подчеркнул, что не ориентировался на размер жука, когда решил назвать его в честь Тунберг.

Перокрылки — семейство самых маленьких жуков в мире, длина их тела может составлять десятые доли миллиметра. Эти насекомые живут в опавших листьях, почве, под корой деревьев и питаются спорами грибов.