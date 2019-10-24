Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщает МВД РФ.

По предварительным данным, им оказался сотрудник коллекторского агентства «НСВ» (Национальная служба взысканий). Полиция установила, что он жил в Волгограде и пользовался псевдонимом «Антон 2131».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну (часть 3 статьи 183 УК РФ). За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

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В начале октября «Коммерсант» сообщал о возможной утечке данных 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка. В банке признали утечку данных лишь пяти тысяч клиентов. Там сообщили, что информацию похитил один из сотрудников.

24 октября «Коммерсант» рассказал о новой утечке из Сбербанка. По данным издания, в интернете продают базу на миллион строк с полными данными заемщиков. Кроме того, к ним прилагаются записи звонков клиентов в колл-центр банка.