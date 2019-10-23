Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов попросил политического убежища на Украине

26-летний фигурант Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, попросил политического убежища на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщили ТАСС и «Грани.ру».

По информации «Грани.ру», Гаврилов въехал на Украину через Белоруссию. Он пересек украинскую границу через пункт пропуска 21 октября.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что 21 октября на пункте пропуска «Сеньковка» 26-летний россиянин попросил политического убежища на Украине. Он заявил, что подвергается преследованию на родине из-за участия в акциях против действующей власти. Имя россиянина не называлось.

По версии обвинения, Сергей Гаврилов был «заместителем главы финансового отдела и членом верховного совета» «Нового величия». При этом «финансовым отделом» руководил предполагаемый провокатор из спецслужб Руслан Данилов.

16 октября из России уехал фигурант Айдар Губайдулин, находившийся под подпиской о невыезде. Его обвиняли в том, что на акции протеста в Москве он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского.