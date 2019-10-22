Участник акций протеста в России попросил политического убежища на Украине

26-летний россиянин попросил политического убежища на Украине. Он объяснил это преследованием из-за участия в акциях протеста на родине, сообщает Госпогранслужба Украины.

Россиянин обратился к пограничникам 21 октября на пункте пропуска «Сеньковка» (находится в Черниговской области, на пересечении границ Украины, России и Белоруссии) во время прохождения досмотра.

Имя россиянина не названо; также не сообщается, в каких акциях он участвовал в России. После проверки его направили в органы миграционной службы Украины.

По данным российского Центра социально-трудовых прав, за первую половину 2019 года по всей России прошли 863 протестные акции, 238 из которых были связаны с политикой.

Самыми заметными протестами 2019 года стали акции за честные выборы в Мосгордуму, проходившие в Москве в июле и августе. Из-за них были возбуждены дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. Задержали больше 20 человек, шестеро из них уже получили реальные сроки лишения свободы.