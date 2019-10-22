BadComedian заключил контракт с ivi. Блогер будет советовать фильмы для просмотра в кинотеатре

Видеоблогер Евгений Баженов, автор ютьюб-канала BadComedian, заключил контракт о сотрудничестве с крупнейшим в России онлайн-кинотеатром ivi, сообщают «Ведомости».

По условиям соглашения Баженов станет «амбассадором хороших фильмов»: в своих обзорах он будет советовать подписчикам смотреть тот или иной фильм на ivi, как на проверенном сервисе. В самом кинотеатре появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian.

Контракт рассчитан на один год, но подразумевает возможность продления. Сумма сделки не раскрывается. По мнению наблюдателей, она может составить 10-15 миллионов рублей.

По итогам 2018 года доля ivi на российском рынке онлайн-кинотеатров составила 37%. Ежемесячная аудитория, пользующаяся платной подпиской на ivi, превышает 1,2 миллиона человек.

На канал BadComedian, публикующий критические обзоры в основном на российские фильмы, подписаны 4,4 миллиона человек в YouTube.