BadComedian заключил контракт с ivi. Блогер будет советовать фильмы для просмотра в кинотеатре
Видеоблогер Евгений Баженов, автор ютьюб-канала BadComedian, заключил контракт о сотрудничестве с крупнейшим в России онлайн-кинотеатром ivi, сообщают «Ведомости».
По условиям соглашения Баженов станет «амбассадором хороших фильмов»: в своих обзорах он будет советовать подписчикам смотреть тот или иной фильм на ivi, как на проверенном сервисе. В самом кинотеатре появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian.
Контракт рассчитан на один год, но подразумевает возможность продления. Сумма сделки не раскрывается. По мнению наблюдателей, она может составить 10-15 миллионов рублей.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты и участники рынка солидарны во мнении, что такое сотрудничество позволит ivi привлечь новую аудиторию. «Людям очень тяжело разобраться самим в океане контента, и им нужны лидеры мнений, которым они доверяют», — уверен основатель студии «Кураж Бамбей» Денис Колесников.
По итогам 2018 года доля ivi на российском рынке онлайн-кинотеатров составила 37%. Ежемесячная аудитория, пользующаяся платной подпиской на ivi, превышает 1,2 миллиона человек.
На канал BadComedian, публикующий критические обзоры в основном на российские фильмы, подписаны 4,4 миллиона человек в YouTube.