Кинокомпания KD Studios отказалась от миллионного иска к BadComedian

Красногорский районный суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании KD Studios (прежнее название — Kinodanz) к видеоблогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian. Об этом сообщает RNS.

На заседании представитель KD Studios заявил ходатайство о полном отказе от исковых требований «в связи с урегулированием спора».

«Компания отказалась от иска полностью. Нас сегодняшнее решение полностью устраивает, поскольку оно по существу не предусматривает ни удаление спорного обзора, ни выплату каких-либо компенсаций кому-либо», — сказал адвокат блогера Сергей Панченко.

KD Studios подала иск к BadComedian в январе 2019 года. Причиной стал его обзор на фильм KD Studios «За гранью реальности», где были использованы кадры из киноленты. Кинокомпания обвинила блогера в нарушении авторских прав, потребовала удалить обзор в выплатить миллион рублей компенсации.

В начале июня BadComedian публично рассказал об иске, после чего KD Studios договорилась с ним о мировом соглашении. Его условия не назывались.