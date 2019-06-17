BadComedian пошел на мировую с компанией, подавшей к нему иск на миллион рублей

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, и кинокомпания KD Studios (прежнее название — Kinodanz) договорились заключить мировое соглашение по иску на один миллион рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката блогера Сергея Панченко.

Мировое соглашение будет оформлено процессуально на судебном заседании 24 июня, сообщил адвокат.

Кинокомпания KD Studios в январе 2019 года подала к Евгению Баженову иск из-за обзора блогера на фильм «За гранью реальности». Компания обвинила Баженова в нарушении авторских прав из-за того, что в своем обзоре он использовал кадры из киноленты. После того, как в начале июня блогер публично сообщил об иске, компания заявила, что готова пойти на мировое соглашение.