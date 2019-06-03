BadComedian рассказал о миллионном судебном иске из-за обзора фильма «За гранью реальности»

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) заявил, что против него подали судебный иск на один миллион рублей из-за обзора фильма «За гранью реальности». Об этом Баженов рассказал в ролике на ютьюбе.

«Здравствуйте. Меня зовут BadComedian и мне тут подумалось: а не закрыть ли мне канал? Почему? Потому что уже полгода меня судят», — сказал блогер.

[BadComedian] — Закрытие канала, суды, Мединский и ЦЕНЗУРА BadComedian

Иск в январе 2019 года подала кинокомпания KINODANZ (с 2019 года KD Studios), снявшая фильм «За гранью реальности». По словам Баженова, его обвиняют в нарушении авторских прав из-за того, что в своем обзоре он использовал кадры из киноленты. BadComedian назвал поданный иск «попыткой цензурировать критику».

Блогер утверждает, что представители KINODANZ говорили ему, что за компанией «стоят очень влиятельные люди» и ее поддерживает Минкульт РФ.

BadComedian выпустил обзор на фильм «За гранью реальности» в мае 2018 года. В своем ролике автор, в частности, критиковал министерство культуры и Фонд кино за выделение средств на съемки этой картины.