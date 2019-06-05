Кинокомпания, подавшая иск к BadComedian, заявила о готовности пойти на мировое соглашение

Кинокомпания KD Studios (прежнее название — Kinodanz), подавшая иск на миллион рублей к видеоблогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian, заявила о готовности пойти на мировое соглашение. Условия соглашения, которые бы устроили компанию, не называются.

Продюсер KD Studios Евгений Мелентьев, объяснил претензии компании тем, что в обзоре Баженова на фильм «За гранью реальности» раскрывалась «практически вся сюжетная линия» и демонстрировались видеофрагменты общей продолжительностью около 20 минут. Это привело к падению цифровых продаж фильма на легальных ресурсах, отметил продюсер.

BadComedian выпустил обзор на фильм «За гранью реальности» в мае 2018 года. В своем ролике автор, в частности, критиковал министерство культуры и Фонд кино за выделение средств на съемки этой картины.

Сам блогер называл поданный против него иск «попыткой цензурировать критику».