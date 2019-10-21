Опубликован список погибших при прорыве дамб в Красноярском крае

Компания «Сибзолото» опубликовала список рабочих золотодобывающей артели «Сисим», погибших 19 октября в результате прорыва пяти дамб на прииске в Красноярском крае.

Это:

Поросенов Сергей Иванович Толипов Дмитрий Борисович Кожин Антон Михайлович Данилов Александр Михайлович Мазепов Алексей Викторович Боровской Александр Петрович Пронин Виктор Викторович Боярсков Игорь Сергеевич Свиридов Александр Евгеньевич Фомичев Денис Сергеевич Семешков Геннадий Евгеньевич Трофимов Валерий Владимирович Максимов Павел Александрович Юдин Игорь Геннадьевич Бельдянов Александр Анатольевич

Еще пять человек числятся пропавшими без вести. В общей сложности в результате инцидента пострадали 44 человека, девять из них остаются в больнице.

21 октября объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим на прииске. Власти края выплатят семьям погибших по миллиону рублей компенсации, пострадавшие получат от 50 до 500 тысяч рублей.

По факту прорыва дамб СК расследует уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности работ, повлекшем смерть двух или более человек. Задержаны трое — директор компании-владельца дамб ООО «Сисим», начальник участка и мастер. Следователи заявили, что дамбы были построены незаконно.

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