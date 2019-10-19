В Красноярском крае после прорыва дамбы на золотом прииске погибли более десяти человек. Главное

ГУ МЧС по Красноярскому краю

Утром 19 октября на реке Сейба в Красноярском крае произошел прорыв дамбы на золотодобывающем прииске. По данным МЧС, которые приводит «Интерфакс», погибли 15 человек. Еще 12 человек пострадали, рассказали в краевой администрации. Судьба 13 человек устанавливается. Список погибших опубликовал телеграм-канал Mash.

Прорыв произошел в 6 утра по местному времени (2 ночи по Москве) в районе села Щетинкино в 170 километрах к югу от Красноярска. Из-за разрушения дамбы технологического водоема оказались затоплены два вагончика, в которых жили рабочие. По словам неназванного источника ТАСС, образовавшаяся волна селевого потока достигала четырех метров в высоту. В двух вагончиках жили 72 человека, а всего в поселке на прииске — 180. Местные власти объявили эвакуацию Щетинкино (МЧС сообщает только об эвакуации рабочего вахтового поселка). В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

В Курагинском районе разрушилась дамба ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК

Власти объявили разрушенную дамбу кустарной. По словам председателя правительства края Юрия Лапшина, она была построена «с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм». Местное управление Ростехнадзора также отчиталось, что дамбу не ставили на учет и проверки на ней не проводились. Представитель красноярского краевого управления Следственного комитета Ольга Шаманская предположила, что выше по течению реки могла находиться еще одна дамба, прорыв которой привел к разрушению дамбы в рабочем поселке. Работник прииска рассказал «Говорит Москва», что всего дамб было четыре — они держали отработанные затопленные участки золотодобычи.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. На место происшествия вылетел лично губернатор Красноярского края Александр Усс. Он рассказал, что дамба принадлежала холдингу «Сибзолото», который работал на прииске по лицензии. Министр экологии края Павел Корчашкин уточнил, что на прииске работало входящее в холдинг ООО «Сисим». После происшествия сайт «Сибзолота» перестал открываться, подробности об участке «Сисим» доступны в кэше. 21 октября объявлено в крае днем траура по погибшим.

Михаил Зеленский