Разрушенные в Красноярском крае дамбы были построены незаконно
Дамбы в Красноярском крае, разрушение которых привело к гибели 15 человек, были построены незаконно. Об этом сообщает Следственный комитет.
В СК сообщили, что всего было разрушено пять дамб. «Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения», — отметило ведомство.
Кроме того, установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования. Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.
По факту инцидента расследуется дело по статье о нарушении правил безопасности работ, повлекшем смерть двух или более человек. Задержаны трое — директор компании-владельца дамб ООО «Сисим», начальник участка и мастер.
В результате прорыва погибли 15 человек. Еще пятеро объявлены без вести пропавшими.