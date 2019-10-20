Разрушенные в Красноярском крае дамбы были построены незаконно

Дамбы в Красноярском крае, разрушение которых привело к гибели 15 человек, были построены незаконно. Об этом сообщает Следственный комитет.

В СК сообщили, что всего было разрушено пять дамб. «Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения», — отметило ведомство.

По факту инцидента расследуется дело по статье о нарушении правил безопасности работ, повлекшем смерть двух или более человек. Задержаны трое — директор компании-владельца дамб ООО «Сисим», начальник участка и мастер.

В результате прорыва погибли 15 человек. Еще пятеро объявлены без вести пропавшими.

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