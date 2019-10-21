Корабельные ракеты на учениях «Гром-2019» запустили со второй-третьей попытки. Пуск одной из двух ракет с подлодки отменили

Во время военных учений «Гром-2019» крылатые ракеты «Калибр» были запущены не с первой попытки, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По словам собеседника, близкого к силовым структурам, на учениях тестировали новые системы, позволяющие сократить подготовку запуска «Калибров» с трех часов до 15 минут. Запуски производили с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск».

«С первой команды „Калибры“ не ушли. В итоге ракеты улетели, но не с первой попытки и после задействования резервных систем запуска», — сказал источник РБК.

Другой собеседник издания, близкий к Генштабу, подтвердил, что «Калибры» действительно были запущены со второй-третьей попытки.

Пуски крылатых ракет «Калибр» малыми ракетными кораблями в ходе СКШУ «Гром-2019» Минобороны России

Ранее стало известно о проблемах из запуском других ракет на учениях «Гром-2019». Источники «Ведомостей» рассказали, что одна из двух ракет Р-29Р, которые запускали с атомной подлодки К-44 «Рязань», не вышла из пусковой установки. В Минобороны заявили, что пуск был отменен после оценки технического состояния ракеты и что о «нештатной ситуации» речь не шла.

Учения «Гром-2019» прошли 15-17 октября. На них одновременно запустили крылатые и баллистические ракеты с подводных лодок, надводных кораблей и самолетов. Учениями руководил лично президент России Владимир Путин. Минобороны подчеркнуло, что они прошли успешно.