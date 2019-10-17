На учениях «Гром-2019» одновременно запустили ракеты с земли, с подводных лодок и с самолетов. Пусками руководил лично Путин

В последний день командно-штабных учений «Гром-2019» были проведены испытания баллистических и крылатых ракет, сообщает ТАСС.

В один день ракеты были запущены с подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, надводных кораблей Каспийской флотилии и Северного флота и бомбардировщиков Ту-95МС. Среди испытывавшихся ракет — «Ярс», «Синева», «Калибр».

Опубликованы кадры вылетов Ту-95МС на учениях «Гром-2019» Телеканал Звезда

Пусками руководил лично верховный главнокомандующий Владимир Путин. Минобороны подчеркнуло, что испытания прошли успешно.

Учения «Гром» — одни из крупнейших в России. В 2019 году в них участвуют 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов, 15 кораблей, 5 подводных лодок и 310 единиц техники.