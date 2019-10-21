Минобороны подтвердило отмену пуска ракеты на учениях «Гром-2019». Но «нештатной ситуации» не было

Запуск ракеты с атомного подводного крейсера К-44 «Рязань» в рамках учений «Гром-2019» действительно был отменен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны.

Ранее «Ведомости» писали, что вместо двух запланированных запусков межконтинентальных баллистических ракет с К-44 «Рязань» был осуществлен лишь один. По данным источников издания, ракета не вышла из пусковой установки.

Минобороны, в свою очередь, утверждает, что пуск отменили после «оценки информации о техническом состоянии одной из ракет». О «нештатной ситуации», подчеркнуло оборонное ведомство, речь не шла.

В рамках учений «Гром-2019» 17 октября были выполнены пуски крылатых и баллистических ракет с подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, надводных кораблей Каспийской флотилии и Северного флота и бомбардировщиков Ту-95МС. Учениями лично руководит президент РФ Владимир Путин. Минобороны подчеркивало, что испытания прошли успешно.