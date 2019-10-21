«Ведомости»: на учениях «Гром-2019», которыми руководил Путин, произошел сбой при запуске ракеты с подлодки

Нештатная ситуация произошла 17 октября в ходе стратегических командно-штабных учений «Гром-2019», которыми руководил президент РФ Владимир Путин.

Как рассказали «Ведомостям» два источника, близких к Минобороны, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» смог осуществить лишь один из двух планировавшихся пусков межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону «Чижа». Вторая ракета не вышла из пусковой установки, сообщили собеседники газеты. По их данным, сбой мог произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

Точные причины нештатной ситуации выяснит специальная комиссия. В Минобороны официально не комментировали информацию о сбое.