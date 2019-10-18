Министр энергетики США Рик Перри уйдет в отставку. Его вызвали на слушания по импичменту Трампа

Министр энергетики США Рик Перри объявил 17 октября, что покинет свой пост до конца 2019 года. Президент Дональд Трамп уже подтвердил журналистам его отставку, сообщает Associated Press.

69-летний Рик Перри, бывший губернатор Техаса, занимает пост министра энергетики с марта 2017 года и является одним из самых «долговечных» членов кабинета Трампа, отмечает агентство. Президент сказал журналистам, что уже знает имя его преемника, но пока отказался его назвать.

Ранее представители Демократической партии США, инициировавшие процедуру импичмента Трампа, вызвали Перри на слушания для дачи показаний. Крайним сроком они установили 18 октября. Поводом для вызова стали сведения о том, что Перри помогал личному адвокату Трампа Руди Джулиани повлиять на назначение членов правления украинской госкомпании «Нафтогаз», а также его причастность к телефонному разговору Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из-за этого разговора Трампу грозит импичмент.

Группа американских бизнесменов и доноров Республиканской партии США пыталась сменить руководство «Нафтогаза», чтобы в дальнейшем тот заключал выгодные контракты с фирмами союзников Трампа, сообщала Associated Press со ссылкой на источники.

В сентябре Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента США Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп попросил Зеленского, провести расследования против Джо Байдена, своего конкурента на выборах президента США, и его сына Хантера.