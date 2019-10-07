AP: союзники Трампа пытались сменить руководство украинского «Нафтогаза»

Группа американских бизнесменов и доноров Республиканской партии США пыталась сменить руководство украинской топливной компании «Нафтогаз», сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Предприниматели стремились сменить главу «Нафтогаза», чтобы в дальнейшем украинская компания заключила выгодные контракты с фирмами союзников Трампа.

По данным AP, в этом участвовали уроженцы СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Флориды Гарри Саджиант III. Их связывают с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани.

План американских бизнесменов провалился после того, как Петр Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому на выборах президента Украины. Вскоре после этого попытку сменить руководство «Нафтогаза» предпринял министр энергетики США Рик Перри, отмечает агентство.

В сентябре Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента США Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы Трамп попросил Зеленского, чтобы власти Украины провели расследования против Джо Байдена, своего конкурента на выборах президента США, и его сына Хантера.

4 октября Дональд Трамп сообщил республиканцам в Палате представителей, что не хотел звонить Владимиру Зеленскому, но сделал это по просьбе министра энергетики Рика Перри, чтобы обсудить некое предприятие по сжижению природного газа, сообщало издание Axios со ссылкой на источники.