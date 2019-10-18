Матч «Барселоны» с «Реалом» перенесли на два месяца из-за протестов в Каталонии

Матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал», который должен был состояться на стадионе «Камп Ноу» 26 октября, перенесли из-за .

Матч в Барселоне будет сыгран в резервный день 18 декабря.

Первоначально руководство Ла Лиги планировало не переносить дату матча, но провести его в Мадриде, а встречу второго круга, которая должна была состояться на «Сантьяго Бернабеу» 1 марта, перенести в Барселону — но клубы не согласились с этим предложением.

Противостояние между «Барселоной» и «Реалом», называемое в Испании «Эль Класико» — одно из наиболее известных и принципиальных в мировом футболе.

«Реал» сейчас возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 18 очками, «Барселона» идет второй, у нее 16 очков.

«Барселона» официально выступала в поддержку осужденных Верховным судом Испании каталонских лидеров.