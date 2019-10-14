Перейти к материалам
новости

Акция против приговоров каталонским сепаратистам в Барселоне. Фотография

Источник: Meduza
В Каталонии тысячи людей вышли на стихийные акции протеста после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам бывших руководителей региона, в 2017 году проведших референдум о его независимости. В Барселоне на улицы вышли 25 тысяч человек, в Жироне — около шести тысяч. Протестующие <a href="https://www.reuters.com/article/us-spain-politics-catalonia/spain-jails-catalan-separatist-leaders-sparks-protests-idUSKBN1WS0RX" target="_blank">перекрывали</a> улицы и железнодорожные пути.
В Каталонии тысячи людей вышли на стихийные акции протеста после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам бывших руководителей региона, в 2017 году проведших референдум о его независимости. В Барселоне на улицы вышли 25 тысяч человек, в Жироне — около шести тысяч. Протестующие перекрывали улицы и железнодорожные пути.
Matthias Oesterle / ZUMA / Scanpix / LETA