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Акция против приговоров каталонским сепаратистам в Барселоне. Фотография
13:56, 14 октября 2019
Источник: Meduza
В Каталонии тысячи людей вышли на стихийные акции протеста после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам бывших руководителей региона, в 2017 году проведших референдум о его независимости. В Барселоне на улицы вышли 25 тысяч человек, в Жироне — около шести тысяч. Протестующие
перекрывали
улицы и железнодорожные пути.
Matthias Oesterle / ZUMA / Scanpix / LETA
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